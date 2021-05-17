نواب أردنيون يطالبون بطرد السفير الإسرائيلي من عمان

دبي - محمود عبدالرازق - وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، طالب جميع النواب الذين تحدثوا بطرد السفير الإسرائيلي من البلد العربي، بحسب موقع "عمون".

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وأعرب النواب عن رفضهم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية.

وطالب النواب أيضا بإلغاء كافة الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع تل أبيب، وفي مقدمتها اتفاق "وادي عربة"، واتفاقية الغاز.

وشدد مجلس النواب على أهمية الرد على ما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب وقتل للأطفال والأبرياء المدنيين في قطاع غزة.

ولقي أكثر من 230 شخصا مصرعهم في قطاع غزة جراء عمليات القصف الإسرائيلي، في حين قتل عشرة في إسرائيل في هجمات بالصواريخ أطلقتها فصائل فلسطينية مسلحة خلال القتال المستمر منذ أسبوع.

واندلعت الصدامات عقب تهديد إسرائيلي بطرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في شرقي القدس المحتلة لصالح جمعيات استيطانية تزعم أن الأرض كان يملكها يهود قبل 1948.