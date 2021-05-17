شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: الوصاية الهاشمية ضمانة شرعية للحفاظ على المقدسات فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف أمين عام اللجنة الملكية الأردنية لشؤون القدس عبدالله كنعان، الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين والقدس المحتلة بأنه عمل وحشي ضد الأهل والمقدسات في الأراضي المحتلة.

وأكد كنعان - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية - أن الوصاية الهاشمية التاريخية ضمانة شرعية للحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهي الداعم والسياج المنيع للحفاظ وصون الهوية العربية الأصيلة لمدينة القدس المحتلة.

وقال إن البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي الافتراضي مفتوح العضوية للّجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الخاص ببحث الاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل في الأرض الفلسطينية، وتحديداً على مدينة القدس الشريف الذي أنعقد برئاسة السعودية، أكد أهمية الدور الأردني والوصاية الهاشمية التاريخية في دعم صمود الأهل في القدس.

وأضاف أن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أهمية ومركزية وفعالية الموقف الأردني الثابت؛ قيادة وشعباً، تجاه القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس.