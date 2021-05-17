شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 220 شهيدا و6039 جريحا جراء العدوان الإسرائيلى خلال 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 220 شهيدا و6039 جريحا خلال 10 أيام، جراء العدوان الإسرائيلى، وأوضحت الوزارة - فى التقرير الوطنى التراكمى، وفقا لوكالة أنباء فلسطين (وفا) اليوم الاثنين، أنه تم رصد حصيلة الشهداء والجرحى بفعل العدوان الإسرائيلى المتواصل على الأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية بما فيها القدس وفى قطاع غزة، بدءًا من 7 مايو الجاري وحتي اليوم.
وأشارت إلى أن الضفة الغربية سجلت 21 شهيدًا بينهم طفل و3728 جريحا، وقطاع غزة 198 شهيدا بينهم 58 طفلا و35 سيدة و1300 جريحا، والقدس سجلت شهيدا واحدا و1011 إصابة، ونقل لمراكز العلاج 487 إصابة بينها 60 إصابة خطيرة ونحو 204 إصابات متوسطة و223 طفيفة.