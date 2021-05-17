شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 220 شهيدا و6039 جريحا جراء العدوان الإسرائيلى خلال 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 220 شهيدا و6039 جريحا خلال 10 أيام، جراء العدوان الإسرائيلى، وأوضحت الوزارة - فى التقرير الوطنى التراكمى، وفقا لوكالة أنباء فلسطين (وفا) اليوم الاثنين، أنه تم رصد حصيلة الشهداء والجرحى بفعل العدوان الإسرائيلى المتواصل على الأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية بما فيها القدس وفى قطاع غزة، بدءًا من 7 مايو الجاري وحتي اليوم.