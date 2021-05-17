شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية: تنفيذ عمليات تفتيش لملاحقة بقايا الخلايا الإرهابية فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة العراقية، اليوم الإثنين، تنفيذ عمليات تفتيش واسعة لملاحقة بقايا الخلايا الإرهابية في محافظة كركوك.

وأضافت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، أن قوات الأمن شرعت بتنفيذ واجب دهم وتفتيش في منطقة الحوائج بقضاء الحويجة ب‍كركوك، أسفرت عن العثور على 7 قذائف لطائرات مسيرة، منوهة بأن قوة أمنية أخرى نفذت عملية تفتيش في منطقة "سن الذبان" في محافظة كركوك، تم خلالها العثور على 3 عبوات ناسفة نوع بلازما، وتم رفع وإتلاف المواد من قبل قوات الجهد الهندسي.