باحثون يتوصلون لحقن أوكسجين شرجية بديل أفضل لأجهزة التنفس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال باحثون يابانيون إنهم وجدوا طريقة جديدة لعلاج المرضى الذين يعانون من مشكلات تنفس حادة، ويكمن حلهم في حقن الاوكسجين عن طريق الفتحة الشرجية.



وفي النتائج التي نشرها الباحثون في جامعة طوكيو الطبية وطب الاسنان وجامعة ناغويا وجامعة كيوتو، أكدوا أنهم طوروا هذه الطريقة في إمداد المرضى المتعبين بالأوكسجين، بهدف تفادي استخدام أجهزة التنفس او أجهزة الاكسجة الغشائية خارج الجسم، والتي قد تؤدي إلى خسائر فادحة.

وتعرف أسماك الشبوط بامتصاصها الأوكسجين من خلال المستقيم عندما تكون في بيئة منخفضة الأوكسجين، في حين يُعرف المستقيم لدى الثدييات بارتفاع تدفق الدم مما يسهل على الجسم تناول الأدوية.

وقد أفاد الباحثون لصحيفة أساهي شنيبون، أن الحيوانات التي أجريت عليها التجربة نجت بضعف الوقت المتوقع، وقد امتد وقت البقاء على قيد الحياة إلى حوالي ساعة عندما تمت إزالة الغشاء المخاطي للأمعاء قبل حقن الأوكسجين، كذلك ارتفع مستوى الاوكسجين في دم الحيوانات وتم تخفيف مشكلات الجهاز التنفسي ولم تكن هناك أي مضاعفات خطيرة على الكبد والطحال والامعاء.

ويفكر العلماء الآن في استخدام حقنة شرجية مكونه من محاليل سائلة تحتوي على أوكسجين مذاب في تجارب مستقبلية على مرضى بشر.

ويأمل الفريق ببدء الاختبارات السريرية في غضون عام أو عامين للحصول على الموافقة على جهاز طبي للسائل المعروف باسم "الكربون المشبع بالفلور" وهو غير سام ويمكن فيه اذابة كميات كبيرة من الاوكسجين.