وكالة: القوات التونسية تقتل 5 إرهابيين قرب الحدود الجزائرية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمني قوله إن القوات الأمنية والعسكرية التونسية قتلت خمسة "إرهابيين" قرب الحدود الجزائرية.

وأضاف أن العملية التي تجريها قوات مشتركة من الجيش والحرس الوطني ما زالت مستمرة في جبال الشعانبي.

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وكانت وزارة الداخلية في تونس، قد أعلنت في وقت سابق، تفكيك خلية إرهابية، وإحباط مخطط إرهابي وشيك في مدينة صفاقس.

وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني وليد حكيمة إنه تم الكشف عن خلية إرهابية وتفكيكها، وإحباط مخطط إرهابي وشيك كان يستهدف أحد المقرات الأمنية بجهة صفاقس، بحسب موقع "موازييك".

وأوضح الناطق باسم الأمن الوطني أن هذه الخطوة تمت بعملية استباقية وبناء على معلومات استخباراتية.

وبحسب حكيمة، فقد جرى توقيف عناصر الخلية التي تبين أن متزعمها تلقى دروسا تفصيلية في كيفية صنع وإعداد المواد المتفجرة.

وأوضح المسؤول الأمني أن الخلية كانت تسعى لتنفيذ عملية نوعية يتبناها تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، إلا أن التعجيل بإيقافها في الوقت المناسب حال دون تنفيذ مخططها الإرهابي.

وأشار إلى أن قوات الأمن تمكنت من ضبط كمية كبيرة من المواد الأولية اللازمة لصنع المتفجرات والأجهزة الالكترونية، كانت بحوزة الخلية.