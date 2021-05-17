الجزائر تعيد فتح 3 مطارات ابتداء من هذا الموعد

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإن الموافقة جاءت أمس الأحد، إثر اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون.

وقال بيان الرئاسة إن مجلس الوزراء وافق على مقترحات الفتح الجزئي، على أن تكون البداية بمعدل خمس رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران، ابتداء من يونيو المقبل.

وشدد بيان الرئاسة على ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة، على أن يصدر البيان التنظيمي في هذا الشأن خلال أسبوع.

​وكان وزير الصحة الجزائري عبد الرحمان بن بوزيد أعلن يوم الخميس أن اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطور وباء كورونا سمحت بإعادة فتح الحدود وفق شروط صارمة للغاية.

وأوضح الوزير أن من أهم شروط دخول الجزائر هي تقديم الوافدين فحص كورونا سلبي مدته أقل من 36 ساعة، مع الخضوع لفحوصات الوزارة.

وكانت الجزائر قررت في آذار/مارس 2020 غلق حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي بسبب تفشي وباء كورونا، لكنها واصلت إجلاء رعاياها العالقين في الخارج. وتوقفت رحلات الإجلاء رسميا نهاية آذار/مارس 2021.