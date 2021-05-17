إيران تعلن فشل مفاوضات مع الهند لاستثمار حقل غاز مشترك مع السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - طهران - سبوتنيك. وقالت شركة النفط الوطنية الإيرانية، إن المفاوضات مع الهند لتطوير حقل "فرزاد ب" للغاز، المشترك مع السعودية، فشلت.

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وأوضح نائب وزير التطوير والهندسة في شركة النفط الوطنية الإيرانية، رضا دهقان، لوسائل إعلام محلية، "استغرقت المفاوضات مع الجانب الهندي لتطوير حقل فرزاد أكثر من عقد؛ واستغلت إيران جميع الإمكانات المتاحة لإتمام هذه المفاوضات. ولكن، على الرغم من المفاوضات الطويلة والمتعددة وإبداء مرونة كبيرة من جانب الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، فشلت المفاوضات ولم تصل الى نتيجة".

وأضاف دهقان "سيتم تطوير حقل فرزاد المشترك مع السعودية، من قبل شركة بتروبارس الإيرانية؛ لكن شركة النفط الوطنية الإيرانية ترحب دائما بوجود مستثمرين أجانب إلى جانب المستثمرين الإيرانيين، لتطوير حقول النفط الإيرانية".

ويقع حقل "فرزاد ب"، في "بلوك فارسي"، بالشريط الحدودي البحري بين إيران والسعودية، وعلى مسافة نحو 20 كيلومترا من جزيرة " فارسي".

وبحسب إحصائيات رسمية، تقدر احتياطاته بنحو 23 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ومكثفات الغاز بنحو 5 آلاف برميل، مقابل كل مليار قدم مكعبة من الغاز.