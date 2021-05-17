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بعد انحصار الوباء.. دبي تتخذ خطوات جديدة لرفع الحظر عن بعض النشاطات

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت حكومة دبي تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم الاثنين، قررت فيها السماح بالفعاليات المجتمعية، وعودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية، بشرط حصول جميع الحضور والمشاركين على لقاح .

وقالت، إن التواجد في الفعاليات بحد أقصى 1500 شخص للأماكن المغلقة، و2500 للأماكن المفتوحة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، ورفع عدد الجلوس على الطاولة الواحدة في المطاعم لـ 10 أشخاص كحد أقصى للمطاعم و6 أشخاص للمقاهي.

وسمحت الحكومة بتقديم طلبات التصريح الإلكتروني للحفلات الغنائية والمناسبات الاجتماعية والفعاليات الرياضية المجتمعية والجماهيرية، شرط حصول جميع الحضور على لقاح كوفيد-19.

وجاء هذا في سياق القرارات الجديدة في التعامل مع جائحة كورونا، الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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