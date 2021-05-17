الرئاسة المصرية: جميع الملفات مطروحة للنقاش في قمة السيسي - ماكرون

دبي - محمود عبدالرازق - أوضح بسام راضي في تصريحات تلفزيونية، أن الاستثمارات الفرنسية في مصر "ضخمة جدا" لدرجة تكاد تتخطى الاستثمارات الأوروبية، حيث أن هناك 160 شركة فرنسية من كبرى الشركات تعمل في جميع المجالات في مصر.

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وأضاف راضي، أنه سيكون هناك نقاش معمق بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون حول العلاقات الثنائية وبعض الموضوعات منها وكيفية تعزيزها ودعمها ودفعها للأمام وبحث استشراف واستشراق مجالات جديدة.

كما سيتضمن النقاش جانبا مهما خاصا بالشق السياسي للموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مصر وفرنسا في المنطقة، خاصة بعد التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية، بحسب المتحدث.

وأضاف راضي، أن القمة الثنائية بين السيسي وماكرون مهمة للغاية وجميع الملفات ستكون مطروحة على طاولة المباحثات بين الزعيمين.

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة السودان، إضافة إلى المشاركة في قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية.

وقال بيان للرئاسة إن مشاركة السيسي تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي، فى ضوء العلاقات الوثيقة المتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، وتعكس دور مصر الحيوي في دعم المرحلة الانتقالية في السودان على الصعيدين الإقليمى والدولى.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة عقد جلسة مباحثات بين السيسي وماكرون لبحث موضوعات العلاقات الثنائية، كما تشمل زيارة السيسي عقد لقاءات أخرى على هامش المؤتمرين تشمل رجال أعمال ورؤساء دول مشاركين في المؤتمرين.