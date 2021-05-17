مسؤول: السعودية تفتح الباب لاستقبال السياح الأجانب قريبا

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت المملكة مساء يوم الأحد، أن غير المواطنين القادمين إليها من دول معينة والذين تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا في الآونة الأخيرة من "كوفيد-19" لن يضطروا لعزل أنفسهم في الفنادق التي خصصتها الحكومة للعزل الصحي.

غير أن الهيئة السعودية للسياحة قالت إن هذه الإجراءات الجديدة لا تسري إلا على المقيمين والمسافرين في مهام حكومية أو عمل أو من القادمين لزيارة أصدقاء أو في زيارات عائلية وليس على السياح الأجانب.

وقال فهد حميد الدين رئيس الهيئة لـ"رويترز" إن المملكة ستفتح أبوابها من جديد لاستقبال السياح الأجانب هذا العام وإن من المتوقع أن يصدر إعلان بهذا الصدد "قريبا جدا".وامتنع عن تحديد الموعد.

وكانت السعودية قد رفعت القيود على صناعة السياحة في 2019 ويسرت تقدم الأجانب بطلبات للحصول على تأشيرة سياحية لزيارة المملكة.

وقال حميد الدين إن المملكة لا تزال تستهدف وصول عدد السياح الزائرين إلى 100 مليون سنويا بحلول عام 2030 ارتفاعا من نحو 40 مليون سنويا قبل الجائحة.

وأضاف أنها لا تزال تستهدف أن تحقق السياحة عشرة في المئة بحلول 2030 من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من ثلاثة في المئة حاليا.