حماس تعلن استهداف بارجة إسرائيلية بالصواريخ قرب شواطئ غزة... وإسرائيل ترد

دبي - محمود عبدالرازق - على الجانب الآخر، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان، تعرض إحدى قطعه البحرية لهجوم صاروخي بالفعل، لكنه نفى تعرضها لأي إصابة.

وفي سياق متصل، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن سلاح البحرية بدعم من الطيران أحبط "عملية تخريبية" في المجال البحري شمالي قطاع غزة.

وأوضح أن القوات الإسرائيلية قضت على قطعة بحرية مسيرة ذات قدرات غوص، كانت في طريقها لتنفيذ عملية، إلى جانب القضاء على عدد من النشطاء الذين يقودون الهجوم.

في وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف قائد بسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بغارات جوية شنتها طائرات حربية باتجاه سيارة كان يستقلها غربي قطاع غزة.

كما أعلن قصف سلاح الجو 9 مقار لحركة "حماس" في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، من بينها منازل قادة تشكيلات ميدانية قال إنها "استُخدمت كمخازن للأسلحة"، بالتوازي مع رشقات صاروخية من القطاع على المستوطنات المحاذية له.