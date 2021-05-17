الجيش الليبى: عقيدتنا هى حماية هيبة الدولة وفرض القانون

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسمارى، إن الجيش الليبى أكثر انضباطا ولا يمكن مقارنته بالميلشيات المنتشرة، وإن عقيدة الجيش هى حماية هيبة الدولة وفرض القانون.

وأضاف المسمارى - فى تصريحات نقلها موقع "أخبار ليبيا"، اليوم الاثنين، أن هؤلاء لا يمثلون قبائلهم وهم خارجون عن القانون ويهددون الأمن العام.

وتابع أن الميلشيات تتشكل من مجموعة لها مشروع إجرامى أوإرهابى واضح، وأن العسكرى يقدم طاعة عمياء وولاء، وهؤلاء الإرهابيون فوضويون ولا يسمعون إلى الطاعات ولا يلتزمون بالأوامر العسكرية.

وأوضح، أن العسكريين لديهم عقيدة وهى الدفاع عن ليبيا، ولكن أعضاء الميليشيات عقائدهم هى الدفاع عن أنفسهم.