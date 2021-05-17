شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس يتوجه لفرنسا للمشاركة فى قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الاثنين، إلى فرنسا للمشاركة فى قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، وذكرت الرئاسة التونسية - فى بيان اليوم - إن زيارة سعيد إلى باريس تأتى تلبية لدعوة الرئيس الفرنسى إيمانيوال ماكرون، مشيرة إلى أن قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية ستنعقد غدا الثلاثاء فى العاصمة الفرنسية.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس أعمال "مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية فى السودان" والذى يركز على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التي يمر بها.

وتعول الحكومة الانتقالية فى السودان على مؤتمر باريس للمساهمة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب إعفاء الديون التي تقدر بأكثر من 60 مليار دولار.