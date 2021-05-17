شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد: قدمنا مليار دولار كمساهمات ومساعدات للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى بنديك أوراما مدير البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد على جهود الحكومة فى عملية الاصلاحات الاقتصادية والسياسية من أجل إعادة بناء السودان ووصفها بالجهود المهمة للقارة الأفريقية مشيرا إلى أن البنك قدم مليار دولار كمساهمات ومساعدات للسودان مؤكدا وقوف البنك إلى جانب السودان من أجل إعادة عملية البناء، بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا.

وأشار فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر باريس لدعم التحول الديمقراطى فى السودان الذى انعقد صباح اليوم بباريس إلى أن القارة الافريقية تشهد تغييرات اقتصادية كبيرة من خلال قيام وحدات اقتصادية وتجارية ضخمة من بينها منطقة السوق الأفريقية الحرة التى وقع السودان على أنشائها باعتبارها خطوة ستنمى عملية الربط التجارى والترابط والعبور لتجارة الحدود لكافة القارة الأفريقية مشيرا إلى أن بنك الصادر سيقدم كافة أنواع الدعم للسودان حتى يتمكن من جذب الاستثمارات العالمية والنهوض بأوضاعه.

وقال أن السودان تلقى قرضا بقيمة 700 مليون دولار لدعم الاقتصاد والوصول إلى مرحلة الاقتصاد الرقمى بخطى قوية تمكنه من الإسهام فى إعداد الاحصاءات مشيرا إلى أن هذه الفرصة لازالت متاحة بالنسبة للسودان حتى يتمكن من اصلاح كافة البنيات الهشة لتتمكن من استيعاب المتغيرات الاقتصادية التى يمر بها السودان والقارة الأفريقية.

وانطلقت صباح اليوم جلسات مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطى فى السودان والذى يهدف إلى التطبيع الكامل للسودان مع المجتمع الدولى وتنوير المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص والمصرفيين بالإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها حكومة السودان بجانب إبراز فرص الاستثمار فى السودان فى القطاعين العام والخاص.

وكان كشف وزير المالية الفرنسى برونو لومير، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن اليوم أن فرنسا ستوفر 1.5 مليار دولار كقرض تجسيرى لتسديد متأخرات السودان لصندوق النقد الدولى حسبما جاء بوكالة سونا للأنباء.