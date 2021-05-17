شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للجامعة العربية يشارك فى مؤتمر دعم السودان بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن أمينها العام أحمد أبو الغيط وصل إلى باريس، اليوم الإثنين، للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم السودان الذي يعقد في وقت لاحق برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس وزراء الحكومة السودانية الانتقالية الدكتور عبد الله حمدوك وقادة ووزراء خارجية الدول العربية والأفريقية والغربية الشريكة للسودان، وكذا المنظمات الإقليمية مؤسسات التمويل الدولية الداعمة لعملية الانتقال في البلاد.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط سوف يؤكد أمام المؤتمر، التزام الجامعة الثابت بمرافقة الدولة السودانية وأهل السودان على طول الخط في سبيل استكمال عملية الانتقال المهمة التي يمر بها السودان، كما سيعرض للجهد الذي تقوم به الجامعة ودولها الأعضاء لمساندة السودان على تجاوز صعاب المرحلة الانتقالية وإتمام الاستحقاقات السياسية والإصلاحات الاقتصادية التي يسير فيها وفق الأولويات والخطط الوطنية التي توافق الأشقاء في السودان عليها.

كما سيدعو أبو الغيط في كلمته، إلى تكثيف الدعم الدولي المتناسق لمساندة السودان في المرحلة المقبلة، وخاصة من أجل إعفاء السودان من ديونه الخارجية، ودعم وتمويل استحقاقات اتفاق جوبا للسلام الذي وقعت عليه الحكومة مع الحركات المسلحة، ومساندة الدولة السودانية في كل ما تقوم به من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وبسط سيطرتها وإداراتها على كامل أراضيها.