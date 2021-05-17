شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يعلن منح السودان قرضاً بقيمة ملياري دولار خلال 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا حافظ غانم، عن منح قرض لدعم السودان بمبلغ 2 مليار دولار خلال 10 أشهر، بجانب دعم برنامج الأسر ومكافحة جائحة كورونا وقطاع الطاقة خاصة الطاقة الشمسية، وتعزيز استخدام التقنية بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا.

وأكد غانم خلال كلمته فى مؤتمر دعم الانتقال الديمقراطى فى السودان المقام حاليا قى العاصمة باريس، العمل على تقوية رأس المال البشري فى السودان عبرالبنك والشركاء الدوليين، وأشار خلال حديثه اليوم فى مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي فى السودان إلى الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية على صعيد التنمية فى فترة وجيزة، مؤكداً أن السودان سيحقق فرصا كبيرة وأنه يزخر بثروة حيوانية كبيرة.

وأوضح أن الموقع الجغرافي للسودان يؤهله للوصول إلى الأسواق الإقليمية خاصة في الشمال، بجانب إمكانياته الضخمة التى ستؤدي إلى تهيئة مناخ الإستثمار، ودعا حافظ المجتمع الدولي لمواصلة دعم السودان، مؤكداً أن البنك الدولي يعمل على تعزيز بيئة الاستثمار في السودان.

وقال" إننا نتطلع للمزيد من العمل مع الحكومة،" مضيفاً أن الشراكة مع البنك الدولي أمر بالغ الأهمية، وأوضح أن السودان قد استعاد عضويته الكاملة مع البنك الدولى، مطالباً المستثمرين باستغلال الفرص الماثلة والمتاحة فى السودان.

وانطلقت صباح اليوم جلسات مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان والذي يهدف الى التطبيع الكامل للسودان مع المجتمع الدولي وتنوير المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص والمصرفيين بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة السودان بجانب إبراز فرص الاستثمار في السودان في القطاعين العام والخاص.

وكان وزير المالية الفرنسى برونو لومير، قال أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن اليوم أن فرنسا ستوفر 1.5 مليار دولار كقرض تجسيري لتسديد متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي حسبما جاء بوكالة سونا للأنباء.