السفارات السورية حول العالم تنهى استعداداتها لإجراء الانتخابات الرئاسية

القاهرة - سامية سيد - أنهت السفارات السورية فى العديد من دول العالم استعداداتها لإجراء الانتخابات الرئاسية للسوريين فى الخارج، والمقررة فى الـ 20 من شهر مايو الجارى.

كما أنهت العديد من السفارات والقنصليات السورية في العديد من دول العالم - وفقا لوكالة الأنباء السورية، اليوم الاثنين، إجراءاتها لاستقبال المواطنين السوريين المقيمين في تلك الدول؛ لممارسة حقهم بالانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وكان رئيس مجلس الشعب السورى حمودة صباغ حدد، خلال جلسة استثنائية للمجلس، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج يوم 20 مايو الجاري، وللمواطنين السوريين في الداخل يوم 26 من الشهر نفسه.