شكرا لقرائتكم خبر عن وزير مالية السودان من باريس: نتطلع إلى شراكات استراتيجية فى الطاقة والزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السودانى، إن السودان يتطلع الى شراكات استراتيجية فى قطاعات الطاقة والزراعة بشقيها والتعدين بجانب الاتصالات بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا.

وأكد جبريل خلال كلمته فى مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديموقراطي في السودان المقام حاليا فى العاصمة الفرنسية باريس، التزام الحكومة بتوفير البيئة الملائمة من خلال الإصلاحات المتعلقة بالإطار القانوني لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيداً بالقرض التجسيري المقدم من الحكومة الفرنسية لدعم الشراكة بين البلدين.

وأشار إلى الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة الانتقالية والمتعلقة بسعر الصرف وتخفيض عجز الموازنة للعمل على خفض التضحم بالبلاد، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تعزيز آليات تخفيف المخاطر وتوفير الحوافز للمستثمرين.

وأكد جبريل حرص الحكومة على توفير مصادر الطاقة لجميع أنحاء البلاد للاستفادة منها فى المجال الزراعي والخدمات الأخرى، كاشفاً عن وجود احتياطي مقدر من النفط، مشيراً إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لزيادة عمليات الاستكشاف فى المجال النفطي، خاصة وأن آبار الإنتاج النفطي تعتبر محدودة، منوهاً إلى أن البيئة فى المجال التعديني بغرب السودان مواتية، خاصة وأن السودان به 16 ولاية تعمل فى مجال تعدين الذهب.

وقال إن السودان يمتلك موانيء فى موقع استراتيجي تستقبل جميع انواع البضائع من دول العالم متطلعاً للاستفادة من الفرص المتاحة فى مجال النقل النهري.

واستعرض جبريل الفرص المتاحة في قطاع الاتصالات وأن السودان لديه حزمة من المشاريع للاستثمار في مجال الاتصالات خاصة فى المناطق التى كانت تتأثر بالنزاعات .

وقال إن السودان لديه مساحات شاسعة تحتاج الى الاستغلال الأمثل فضلاً عن وجود ثروة حيوانية هائلة ، مشيراً الى أن مشروع الجزيرة يعتبر أكبر مشروع مروي في العالم ، داعياً الى ضرورة تحسين أنظمة الري والبنية التحتية بالمشروع .