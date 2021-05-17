شكرا لقرائتكم خبر عن وزير مالية فرنسا بمؤتمر باريس: ماكرون سيعلن توفير 1.5 مليار دولار قروض للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير المالية الفرنسى برونو لومير، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن اليوم الإثنين، أن فرنسا ستوفر 1.5 مليار دولار كقرض تجسيري لتسديد متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي، حسبما جاء بوكالة سونا للأنباء.

وأضاف خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دعم الانتقال الديمقراطي فى السودان الذى تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، أن "هذه إشارة واضحة لدعمنا للسودان ولرئيس الوزراء، سنعمل على حل مشكلة الديون حتى لا يوجد سبب لعدم الاستثمار في السودان".

وينطلق اليوم، مؤتمر دعم الانتقال الديمقراطي فى السودان وسط حضور دولى ومصرى يتقدمهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان الفريق عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك والوفد المرافق لهما الذى يضم 31 مسؤولا حكوميا سودانيا.

كما يشارك فى المؤتمر عدد كبير من الدول وممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربى ورجال الأعمال وعدد كبير من المنظمات الدولية والعربية والأفريقية، فضلا عن 15 رئيسا إفريقيا، وعددا من كبار المسؤولين الأوروبيين، بالإضافة إلى ممثلى عدد من مؤسسات التمويل الدولى وعلى رأسها بنك التنمية اللإفريقى والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيف ورئيس بنك الاستثمار الأوروبى فيرنار هويار، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين، والبنك الأوروبى للإنشاء والتنمية، وعدد من مسئولى الدول الأوربية ومجموعة السبع الصناعية الكبيرى ومجموعة العشرين.