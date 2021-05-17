شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعلن تفكيك خلية إرهابية فى ديالى والقبض على عناصرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الاستخبارات فى وزارة الداخلية العراقية تفكيك خلية إرهابية تقوم بزرع العبوات الناسفة فى ديالى وإلقاء القبض على عناصرها، وذكر بيان للوكالة أذاعته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن الخلية مكونة من أربعة إرهابيين مطلوبين، موضحة أنه تم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم عبوتان لاصقتان وثلاثة هواتف مسلكة وثلاث ولاعات وفتيل وخمس بطاريات تفجير، ودراجة نارية وعجلة تستخدمان لنقل الإرهابيين والعبوات الناسفة".