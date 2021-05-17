شكرا لقرائتكم خبر عن «صندوق الاستثمارات» يجدد تحذيره من التواصل مع أشخاص ينتحلون اسمه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

حذر صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الاثنين، من أشخاص ينتحلون اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية، مشدداً على أهمية عدم التواصل معهم.

وأكد صندوق الاستثمارات العامة على ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق كلنا أمن.

وأشار صندوق الاستثمارات العامة، إلى أن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.