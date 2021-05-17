شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. ضبط 60 مواطناً داخل مخيم خالفوا التدابير الوقائية لمنع تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة رنية، ضبطت (60) مواطنًا داخل مخيم، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد – 19) ولائحة الحد من التجمعات.

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.