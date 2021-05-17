مومباي الهندية تلغي التطعيم ضد كورونا اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ألغت مدينة مومباي الهندية برنامج التطعيم ضد كوفيد 19 في المدينة والذي كان مقررا له اليوم الاثنين في جميع مراكز التطعيم بعد التحذير من إعصار.



وكتب مجلس المدينة عبر تويتر: "نطالب سكان مومباي بالبقاء داخل منازلهم والبقاء آمنين"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية أمس الأحد تسجيل 311 ألفا و170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 24 مليون و684 ألفا و77 حالة.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 4077 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 270 ألفا و284 حالة.

وتشهد الهند موجة تفشي ثانية سريعة لفيروس كورونا في عدة بلدات ومدن في الهند منذ أبريل الماضي، مما مثل ضغطا على البنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية وأدى لازدحام المستشفيات وأماكن حرق الجثث في ظل نقص الأكسجين والأدوية الضرورية.

وتوضح التقارير الأخيرة عن إصابة أعداد كبيرة من المواطنين بالفيروس في القرى وإلقاء الجثث في نهر الجانج أو دفنها في الرمال على ضفة النهر أن المرض انتشر في المناطق الريفية، حيث يعيش بها 70% من تعداد السكان البالغ عددهم 3ر1 مليار نسمة.

ويشار إلى أن المنشآت الصحية في المناطق الريفية غير مجهزة بصورة جيدة، كما لا تتوافر غالبا اختبارات فيروس كورونا.

وقد أصدرت الحكومة الاتحادية اليوم مجموعة من القواعد للحكومات الإقليمية لاحتواء تفشي الفيروس في المناطق الريفية.

وتشمل هذه القواعد الحاجة للمراقبة عن طريق شبكة حالية من العاملين في مجال الصحة وإجراء اختبارات أجسام مضادة سريعة للحالات المشتبه بها وتقديم النصيحة عبر الهاتف.

كما تشمل القواعد التوصية بإقامة مراكز رعاية مؤقتة ومنفصلة لحالات الاصابة بالفيروس المتوسطة والحادة.

وذكرت شبكة "ان دي تي في" أن هناك مباحثات جارية مع الجيش الهندي وقطاع السكك الحديدية لإقامة مستشفيات ميدانية في المناطق المعرضة للخطورة بصورة أكبر.