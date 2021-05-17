الرئيس الجزائري يصدر قرارا عاجلا لتوفير الطاقة النظيفة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي تم تخصيص جزء منه أمس الأحد للدراسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والعروض المتعلقة بقطاعات، الطاقة والمناجم.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان رسمي إن الرئيس أمر بالشروع فورا في تنفيذ مختلف المحاور الواردة في خطة العمل المقترحة لاسيما في مجال تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر، بحسب صحيفة "النهار".

كما أمر الرئيس الجزائري بإطلاق مشروع إنجاز 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال العام الجاري.

وشدد تبون على أهمية إشراك فعاليات المجتمع المدني لضمان تعبئة مجتمعية كافية لإنجاح هذا المشروع الطموح للانتقال الطاقوي.