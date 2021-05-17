شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإسرائيلية تعتقل 850 فلسطينيا من أراضى الـ48 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة للشباب الفلسطينى فى عدة بلدات ومدن فلسطينية داخل أراضى عام الـ1948، بعد اقتحام منازلهم، وتخريب محتوياتها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الشرطة الإسرائيلية، أعلنت اليوم الاثنين، اعتقال 850 فلسطينيا أغلبهم قاصرون خلال الأسبوع الماضي خلال قمعها الاحتجاجات والمواجهات في الداخل الفلسطيني، والتي أعقبت اعتداءات قوات الشرطة على المصلين في المسجد الأقصى، والمحتجين ضد تهجير عائلات فلسطينية من بيوتها فى حى الشيخ جراح والعدوان على غزة.

وفى سياق متصل أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى اليوم الاثنين، أن طائرات مقاتلة تابعة للجيش نفذت هجمات واسعة النطاق على أهداف فى أنحاء قطاع غزة حيث تركزت فى محيط مدينة غزة.

ونقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية عن بيان أصدره المتحدث أنه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، نفذ الجيش الإسرائيلى عملية مشتركة لقصف مركز استخبارات حماس فى غزة.

وذكر أنه تم الانتهاء من الهجوم بالتعاون بين قسم الدفاع وتكنولوجيا المعلومات السيبرانية فى الجيش الإسرائيلى وقسم المخابرات وسلاح الجو.