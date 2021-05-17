شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين: نعمل مع مصر والمنظمات الدولية لتأمين دخول المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد أشتيه، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن فلسطين تعمل مع مصر والمنظمات الدولية لتأمين دخول المساعدات الإنسانية لغزة، داعيا دول العالم إلى تقديم مشروع للحل يستند على الشرعية والقانون الدوليين، ووقف العدوان الإسرائيلي.

وأضاف رئيس وزراء فلسطين فى مؤتمر صحفى عقده الآن، أن التضامن العالمي مع الفلسطينيين يوضح استمرار حضور القضية الفلسطينية، متهما إسرائيل بارتكاب جرائم ممنهجة وببثها على الهواء مباشرة للعالم.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، على أن الغارات الإسرائيلية هدمت بيوتا فوق رؤوس سكانها في غزة.