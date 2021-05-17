الجيش اليمني يفشل محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في صعدة

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أحبطت قوات الجيش اليمني أول أمس السبت, محاولة تسلل شنته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقع عسكرية بمديرية الصفراء محافظة صعدة شمال اليمن.

وقال قائد لواء حرب 1 العميد الغنيمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن قوات الجيش الوطني اليمني خاضت مواجهات ضارية في “مربع حصن حماد” ضد ميليشيا الانقلاب الحوثي، وكسرت محاولة التسلل والهجوم الذي نفذتها عناصر من الميليشيا.

وأوضح العميد الغنيمي أن مدفعية تحالف دعم الشرعية كثفت ضرباتها المدفعية على تجمعات ومواقع تمركز العيارات الثقيلة للمليشيات، مما أدى إلى تدمير العديد منها.