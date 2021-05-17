شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشمالية تضبط 45 شخصاً في تجمع مخالف لاحترازات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت شرطة الحدود الشمالية، عن ضبط 45 شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وصَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، أن الجهات الأمنية المختصة، ضبطت (45) شخصًا في أحد المنازل، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19).
وأوضح أنه قد تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي وكل من حضر التجمع محل المخالفة.
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