شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية» توضح خطوات الإقفال المؤقت للعداد بداعي السفر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية عن خطوات طلب خدمة الإقفال المؤقت للعداد حال السفر.

وقالت شركة المياه عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إن الخطوات تشمل تسجيل الدخول عبر القنوات الرقمية، من قائمة الخدمات، اختيار كل الخدمات.

وأوضحت أن الخطوات تتضمن أيضا اختيار “إقفال مؤقت للعداد”، وتحديد سبب إيقاف العداد، ثم الضغط على “إيقاف العداد مؤقتا”.