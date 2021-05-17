شكرا لقرائتكم خبر عن «انتهينا ودربكم سالك».. وزارة النقل تعلن إعادة فتح «جسر الخليج» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة النقل، صباح اليوم الاثنين، افتتاح جسر الخليج بالرياض بعد عملية استبدال فواصل التمدد للجسر. وقالت وزارة النقل: “بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، تم فتح جسر الخليج.. انتهينا ودربكم سالك”. وكانت الوزارة أعلنت عن إغلاق جسر الخليج باتجاه الشرق يوم 28 رمضان الماضي، لأسباب تتعلق بالصيانة الدورية التي تجريها وزارة النقل لكل الطرق والجسور في المملكة.

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