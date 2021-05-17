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اصطياد حبار عملاق بوزن 30 كيلوغراماً في روسيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

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اصطاد البحار أليخاندرو عمروف حبار "هامبولت" العملاق، قبالة سواحل شيكوتان التابعة لجزر كوريل الروسية.

 

وقال أليخاندرو عمروف، الذي يعمل على متن قارب صيد: "إن وحوش البحر المختلفة غالبا ما تصادفها في شبكة الصيد، بعض منها يذهل بجماله الفريد، وبعض الآخر بحجمه غير المسبوق، وغيرها بخصائصه".

 

وأشار عمروف إلى أن وزن الحبار 30 كيلوغراما وطوله نحو مترين وله عشرة مخالب، وفق ما نقلت عنه (سبوتنيك).

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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