عراك بين نائبين أوكرانيين خلال برنامج تلفزيوني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تعارك النائبان الأوكرانيان أوليغ بارنا ودميتري سولومتشوك خلال برنامج تلفزيوني.



ويظهر فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي النائب السابق في البرلمان الأوكراني، أوليغ بارنا، يهاجم نائب حزب "خدمة الشعب" دميتري سولومتشوك، خلال استضافتهما في برنامج تلفزيوني سياسي.

وبحسب "سبوتنيك"، كان سبب الخلاف بين السياسيين نقاش حاد حول سوق العقارات، تخلله تبادل الاتهامات والإهانات، ليقوم بارنا من مقعده ويلقي سولومتشوك على الكرسي ويتبادلان اللكمات.

واضطر مقدمو البرنامج إلى تهدئة السياسيين قبل إتمام الحوار.