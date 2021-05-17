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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكسيكية أندريا ميزا تتوج بلقب ملكة جمال الكون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
توجت المكسيكية أندريا ميزا بلقب ملكة جمال الكون في الدورة الـ69 من المسابقة التي أقيمت مساء الأحد بولاية فلوريدا الأمريكية، حسبما ذكرت تقارير إخبارية.
وذكرت مجلة "بيبول" أن ميزا/ 26 عاما / حصلت على اللقب بعد أن أطاحت بملكة جمال البرازيل جوليا جاما التي نالت لقب الوصيفة وملكة جمال بيرو جانيك ماسيتا ديل كاستيلو التي حصلت على لقب الوصيفة الثانية.
وأقيم الحفل هذا العام بمشاركة 73 ملكة جمال من جميع أنحاء العالم بعد أن تم تأجيله العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.