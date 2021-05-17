المكسيكية أندريا ميزا تتوج بلقب ملكة جمال الكون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

توجت المكسيكية أندريا ميزا بلقب ملكة جمال الكون في الدورة الـ69 من المسابقة التي أقيمت مساء الأحد بولاية فلوريدا الأمريكية، حسبما ذكرت تقارير إخبارية.



وذكرت مجلة "بيبول" أن ميزا/ 26 عاما / حصلت على اللقب بعد أن أطاحت بملكة جمال البرازيل جوليا جاما التي نالت لقب الوصيفة وملكة جمال بيرو جانيك ماسيتا ديل كاستيلو التي حصلت على لقب الوصيفة الثانية.

وأقيم الحفل هذا العام بمشاركة 73 ملكة جمال من جميع أنحاء العالم بعد أن تم تأجيله العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.