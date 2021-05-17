تعرف على مواصفات أنحف لاب توب مخصص للألعاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة ريزر الأمريكية اللاب توب Blade 15 الجديد، والذي يعتبر أنحف لاب توب مزود ببطاقة الرسوميات نفيديا GeForce RTX.



الموديل الأساسي من جهاز اللاب توب Blade 15 الجديد يأتي بسُمك 15.7 ملم مع بطاقة الرسوميات نفيديا GeForce RTX 3060، وبالتالي فإنه أنحف لاب توب مزود ببطاقة الرسوميات GeForce RTX، ويبلغ وزن الجهاز 2 كجم تقريبا، بحسب بيانات الشركة.

ويأتي الموديل الفاخر من جهاز اللاب توب الجديد بسُمك 17 ملم ويعتمد على بطاقة الرسوميات نفيديا GeForce RTX 3080 وذاكرة داخلية GDDR6 سعة 16 جيجابايت، بالإضافة إلى استعمال أحدث معالجات إنتل حتى الموديل Core i9-11900H ثماني النوى وبسرعة تصل إلى 4.9 جيجاهرتز.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة قياس 15.6 بوصة، ويتوافر منها إصدار بدقة 1080 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 360 هرتز وإصدار بدقة وضوح 1440 بيكسل ومعدل تنشيط صورة 240 هرتز، وتمتاز بتغطية كاملة لنطاق الألوان DCI-P3، بالإضافة إلى توافر إصدار بشاشة لمسية OLED بدقة 4K، والتي تمتاز بزمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية.

وأوضحت ريزر أن جهاز اللاب توب Blade 15 الجديد يشتمل على منفذين Thunderbolt 4 وثلاثة منافذ USB-A ومنفذ HDMI 2.1 وقارئ بطاقة الذاكرة SD ومنفذ لسماعة الرأس.

وقامت الشركة الأمريكية بتركيب أقراص الحالة الساكنة M.2 SSD بسعة تصل إلى واحد تيرابايت كحد أقصى مع ذاكرة وصول عشوائي DDR4-3.200 بسعة تصل إلى 32 جيجابايت مع بطارية بسعة 65 وات وكاميرا ويب بدقة 1080 بيكسل.

ونهاية مارس/آذار الماضي، أعلنت الشركة الأمريكية نفسها عن توسيع باقة موديلاتها من سلسلة سماعات الرأس Kraken المخصصة لعشاق الألعاب من خلال إطلاق الموديل Kraken V3 X الجديد.

وأوضحت الشركة أن سماعة الرأس الجديدة تمتاز بوزن خفيف للغاية؛ حيث لا يتعدى وزنها 285 جراما، وهو ما يضمن زيادة مستوى الراحة أثناء الاستعمال.

وتأتي سماعة الرأس Kraken V3 X الجديدة مزودة بمشغل ريزر TriForce قياس 40 ملم، وهو عبارة عن مشغل صوت حاصل على براءة اختراع، وتم استعماله لأول مرة في سلسلة سماعة الرأس ريزر BlackShark V2 المخصصة لعشاق الألعاب الإلكترونية.

وبالإضافة إلى ذلك، تدعم سماعة الرأس الجديدة تقنية الصوت المحيطي المجسم 7.1 في بيئة عمل نظام مايكروسوفت ويندوز 64 بت، من أجل الاستمتاع بصوت محيطي مجسم فائق النقاء، وفي حالة الترقية المدفوعة إلى نظام THX Spatial Audio ينعم المستخدم بالعديد من المزايا مثل ملفات التعريف الفردية، والتي تم تطويرها خصيصا للكثير من الألعاب الشائعة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لسماعة الرأس Kraken V3 X على ميكروفون ريزر HyperClear Cardioid للتواصل مع اللاعبين بوضوح.

وتزخر سماعة الرأس الجديدة بوسادات من الميموري فوم لضمان أعلى مستويات الراحة أثناء جلسات اللعب الطويلة، بالإضافة إلى توافر إضاءة ريزر Chroma RGB، وهي عبارة عن تقنية الإضاءة RGB الخاصة بشركة ريزر، والتي يمكن تشغيلها بأكثر من 8ر16 مليون لون.

وأعلنت شركة ريزر عن طرح سماعة الرأس Kraken V3 X الجديدة بسعر يبلغ 70 دولارا أمريكيا.