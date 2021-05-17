العراق يعلن اعتقال مسؤولي التفخيخ والاقتحامات في "داعش"

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان صادر، أمس الأحد، عن خلية الإعلام الأمني، بحسب موقع "السومرية نيوز".

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وأوضحت الخلية أن الاعتقال جاء على إثر عملية استخبارية نوعية وتوفر معلومات متكاملة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع.

وكشفت الاستخبارات العراقية عن تحرك لفلول التنظيم الإرهابي بهدف اجتياز الحدود من سوريا باتجاه الأراضي العراقية.

وعلى خلفية هذه المعلومات، قامت الاستخبارات بمراقبة عناصر التنظيم، وذلك من خلال استخدام الكاميرات الحرارية والتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غربي المحافظة.

وأوضح بيان الخلية أن شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 نجحت بالتعاون مع الفوج الأول لواء المشاة 71 في اعتقال اثنين من عناصر التنظيم البارزين في كمين محكم بمنطقة جلبارات التابعة لناحية ربيعة عقب عبورهما الحدود.

وبينت الخلية أن أحد العنصرين هو مسؤول ما يسمى بعملية التفخيخ والكفالات، وأن الآخر هو مسؤول ما يسمى بقوة الاقتحامات.