مصادر طبية تكشف عدد الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مصر

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت المصادر نفسها إن ثلاث قوافل تضم 263 فلسطينيا من بينهم جرحى الغارات الإسرائيلية وطلاب ومرضى، وصلوا إلى مصر لتلقي العلاج، بحسب "فرانس برس".

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وكتب الهلال الأحمر المصري في سيناء على حسابه بموقع "فيسبوك"، أمس الأحد، أن فرق طوارئ طبية أرسلت إلى الجانب المصري من معبر رفح للمساعدة في نقل الجرحى إلى المستشفيات المصرية.

وقاربت حصيلة ضحايا القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية التي بدأت على قطاع غزة منذ نحو أسبوع المئتين منهم 58 طفلا و34 سيدة، بينما يزيد عدد الجرحى عن 1235، في وقت تتواصل فيه الهجمات الصاروخية من الفصائل الفلسطينية على إسرائيل.

وتأتي صواريخ المقاومة من غزة "تضامنا" مع مئات الفلسطينيين الذين أصيبوا في صدامات مع الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة وفي باحات المسجد الأقصى.

واندلعت الصدامات عقب تهديد إسرائيلي بطرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في شرقي القدس المحتلة لصالح جمعيات استيطانية تزعم أن الأرض كان يملكها يهود قبل 1948.

وتفرض إسرائيل حصارا بحريا وبريا على غزة منذ أن سيطرت حركة حماس على القطاع في العام 2007.

ويعد معبر رفح نقطة الاتصال الوحيدة التي لا تسيطر عليها إسرائيل بين العالم الخارجي وقطاع غزة، وهو شريط ساحلي ضيق يقطنه نحو مليوني فلسطيني نصفهم يعيشون تحت خط الفقر.