شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات فى الخليل إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة منددة بالعدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب اليوم الاثنين، العشرات من المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذى أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال مواجهات فى البلدة القديمة بمدينة الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مواجهات اندلعت، فجرا، غرب الحرم الابراهيمى الشريف، فى منطقة "رأس سوق السكافية وحارة العقابة"، عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة منددة بالعدوان الإسرائيلى على أبناء شعبنا فى مدينة القدس، وقطاع غزة، ومحافظات الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة العشرات من المواطنين بحالات اختناق.

وجددت طائرات الاحتلال الإسرائيلى ومدفعيته، صباح اليوم الاثنين، غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال شنت عشرات الغارات استهدفت منازل ومصانع وأراضى زراعية فى مناطق متفرقة من غزة وجباليا وبيت لاهيا شمال القطاع، وكذلك فى مخيمى البريج والنصيرات وسط القطاع، ومحافظة خان يونس جنوبه.