شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم بالسعودية وحار بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة فقد يستمر هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات نجران فى السعودية
السعودية
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس سماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة ومنطقة حائل، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق الرياض ، القصيم والحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.
البحرين
أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلا، ويكون حاراً خلال النهار.