شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية موريتانيا يدعو لإقرار آلية دولية فعالة لحماية شعب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت موريتانيا على ضرورة العمل لإقرار آلية دولية فعالة لحماية شعب فلسطين ومقدساته في وجه العدوان الإسرائيلي.

وأكد وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن بلاده أدانت من قبل بأقوى عبارات الإدانة، تنصل إسرائيل من مسؤولياتها كسلطة احتلال، طبقا لمقتضى النظم والقوانين الدولية.

وجدد ولد الشيخ أحمد شجب موريتانيا وإدانتها للاعتداءات الإسرائيلية في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي القدس بصورة خاصة، وفي رحاب المسجد الأقصى بصورة أخص، مشدداً على حرص بلاده تأكيد موقفها الثابت مجددا من القضية الفلسطينية ومطالبتها، في كل المحافل الإقليمية والدولية، بحل عادل دائم ينهي معاناة الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة على حدود 1967، طبقا لمقتضيات القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.