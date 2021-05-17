حريق هائل بالأقصر المصرية يلتهم 11 منزلا ووفاة رجل إطفاء.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - الحريق نشب بقرية "العضايمة" بمدينة إسنا بالأقصر، يوم السبت، في كرم للنخيل بالقرية وامتد إلى أحواش لتربية الماشية المغطاة بالقش والتي انتقلت النيران منها لعدد من المنازل.

دفعت قوات الحماية المدنية بـ 7 سيارات مطافئ لإخماد النيران المشتعلة والسيطرة على الحريق.

وقامت قوات الأمن بفرض كردون أمني حول موقع الحريق والسيطرة عليه، ومنع امتداده لباقي منازل القرية، حيث تم إخماد الحريق.



أسفر الحريق عن وفاة الأمين (علاء عبد الرحيم محمد شفيق) 46 سنة، نتيجة ضيق في التنفس وتوقف عضلة القلب، وهو أحد أفراد الحماية المدنية، كما أسفر عن إصابة 4 مواطنين باختناق، وفقا لموقع "الأهرام".

كما تسبب في احتراق أكثر من 100 نخلة غير مثمرة و2 طن سماد، كما تفحمت 4 منازل بجميع أثاثات المنزل، واحتراق جدران 11 منزلا من أبواب وشبابيك وإنارة، واحتراق 16 حوشا، كما التهم كمية من التبن والمواشي وأسقف الأحواش والعروق والدكك والأبواب، ونفوق ١٦ رأس ماشية وحيوانات داخلها.



تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس القرية ورئيس وحدة التضامن الاجتماعي ورئيس قسم التنظيم ورئيس الوحدة الزراعية ورئيس الوحدة البيطرية لحصر التلفيات والخسائر للمواطنين.