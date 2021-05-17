عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مفاجأة مذهلة.. الثدييات يمكن أن تتنفس من فتحة الشرج

الإثنين 17 مايو 2021

الخليج 365

كشفت دراسة يابانية حديثة أن الثدييات يمكنها امتصاص الأكسجين من خلال فتحة الشرج عند الضرورة، وكذلك البشر الذين يعانون صعوبات تنفسية.



واهتم باحثون من جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان بالطريقة التي تتنفس بها بعض الحيوانات من خلال أمعائها في حالات الطوارئ، فأثبتوا أن الأمر نفسه ممكن في ظل ظروف تجريبية لدى الفئران والجرذان والخنازير.

وأوضح البحث المنشور في مجلة "ميد" أن "هذا الأمر يمكن أن ينطبق على البشر الذين يعانون صعوبات تنفسية بسبب نقص أجهزة التنفس مثلاً، كما كانت الحال أثناء جائحة (كوفيد-19)، أو عندما لا تكون هذه الأجهزة مناسبة لمريض معين".

عادةً يقوم التنفس على استنشاق الأكسجين وزفير ثاني أكسيد الكربون عبر الرئتين أو الخياشيم، لكن بعض الأنواع طورت آليات أخرى.

فبعض الأسماك أو العناكب أو حتى خيار البحر يمكنها استخدام مؤخرتها للحصول على الأكسجين من أجل البقاء على قيد الحياة في حالات الطوارئ.

وأطلقت على هذه الظاهرة تسمية "إيفا"، اختصاراً لعبارة "تنفس معوي عبر فتحة الشرج" بالإنجليزية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المعدّ الرئيسي للدراسة ريو أوكابي إن "المستقيم يحتوي على شبكة من الأوعية الدموية الدقيقة أسفل سطح جداره مباشرة، ما يعني أن الأدوية التي تعطى عبر فتحة الشرج تُمتص بسهولة في مجرى الدم". وعلى هذا المبدأ تقوم التحاميل.

اختبر الباحثون طريقتين سعياً إلى إثبات إمكانية إعطاء الأكسجين بالطريقة نفسها، الأولى إعطاء الأكسجين للفئران والخنازير والجرذان على شكل غاز، والثانية بواسطة حقنة شرجية.