شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين الحادث الإرهابى شمال العاصمة الأفغانية كابول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية السعودية إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع داخل مسجد في منطقة (شاكر دارا) شمال العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى .

وأوضحت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الشقيقة ووقوفها معها في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مؤكدة موقف المملكة الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وقدمت العزاء والمواساة لذوي القتلى ولجمهورية أفغانستان حكومة وشعبًا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.