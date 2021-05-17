إسرائيل تشن غارات "عنيفة" على قطاع غزة وانقطاع التيار الكهربائي جراء القصف.. صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد مراسل سبوتنيك في غزة، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف قطاع غزة ومحيطها بأكثر من 50 غارة خلال النصف ساعة الأخيرة.

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وأضاف مراسل "سبوتنيك" في غزة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مبنى مكون من 4 طوابق غرب مدينة غزة. كما استهدف مقرات ومراكز حكومية ومواقع للمقاومة وأحياء سكنية في غزة.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن طائرات حربية إسرائيلية تشن سلسلة من الغارات الجوية المكثفة على عدة مواقع في قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي العنيف.

وأظهرت صور نشرتها وكالة فرانس برس، الانفجارات الناجمة عن القصف الإسرائيلي العنيف تضيء سماء غزة بألسنة اللهب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو تنفذ حاليا هجمات واسعة النطاق على أهداف في جميع أنحاء قطاع غزة.

ومنذ قليل، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قصف عسقلان برشقة صاروخية ردا على الهجوم الإسرائيلي على غزة.

يأتي هذا بعد تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن قال فيها إن إدارته تعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق تهدئة دائمة مضيفا أن الطرفين يستحقان العيش في أمن وسلام.

وقاربت حصيلة ضحايا القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المئتين منهم 58 طفلا و34 سيدة وما يزيد عن 1235 جريحا، فيما تتواصل الهجمات الصاروخية من الفصائل الفلسطينية في المقابل، لتطال اليوم منصات الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط.

إنسانيا، ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في بيان أن "أكثر من 38 ألف شخص لجأوا إلى 48 مدرسة تابعة للوكالة في قطاع غزة، جراء القصف المدفعي والغارات الجوية التي يشنها للجيش الإسرائيلي بشكل مكثف في مناطق متفرقة من القطاع".

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي.

وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.