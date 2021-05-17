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إصابة فلسطينى بقنبلة صوت ألقاها الاحتلال باتجاهه فى الخليل

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القاهرة - سامية سيد - أصيب مواطن في ساعة متأخرة من هذه الليلة، بجروح جراء إلقاء جنود الاحتلال الإسرائيلي قنبلة صوت تجاهه مباشرة في الخليل.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن مواطنا أصيب بجروح بالغة في اليد جراء إلقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي قنبلة صوت تجاهه بشكل مباشر، أثناء وجوده داخل محله التجاري في منطقة الزاهد بالبلدة القديمة من الخليل، فيما ذكرت مصادر طبية أن يد المصاب تضررت بشكل كبير، وتم تحويله إلى احدى المستشفيات المختصة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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