شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم قرية غرب جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية زبوبا غرب جنين، وسط إطلاق القنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، تجاه المنازل والمواطنين ما أدى الى إصابة العشرات بحالات الاختناق، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكانت مسيرات انطلقت في عدة مناطق من محافظة جنين، تنديدا بالعدوان على قطاع غزة، ونصرة للقدس.

ففي بلدتي قباطية ورمانة ومخيم جنين خرجت مسيرة مركبات، رفع خلالها المشاركون، الأعلام الفلسطينية والرايات السوداء على مركباتهم.

وجابت المسيرة شوارع البلدة والمخيم ومدينة جنين تجاه شارع الناصرة بالقرب من حاجز الجلمة المقام على أراضي المواطنين.