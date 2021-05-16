شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات بسيطة لحماية هاتفك من الاختراق والتجسس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يلجأ الهاكر دوماً إلى حيل بسيطة وثغرات لا تخطر على البال لاختراق الهواتف والأجهزة الذكية عن طريق البرمجيات والتطبيقات الخبيثة، والتي تساعدهم في الوصول إلى العديد من بيانات الهاتف والبيانات الشخصية للمستخدم.

إلا أنه يمكن تلاشي ذلك وحماية هاتفك من الاختراق والتجسس من قبل القراصنة عن طريق اتباع بعض الخطوات والنصائح التي تجنبك الوقوع في هذه الأزمات، وفق لما تحدث عنه خبير التكنولوجيا والأمن المعلوماتي الدكتور محمد سعيد، بحسب شبكة “سكاي نيوز”.

خطوات حماية هاتفك من الاختراق

وقال الخبير التكنولوجي محمد سعيد، إنه في البداية عليك استخدام كلمة سر لحماية هاتفك المحمول ويفضل اختيار نمط الشاشة بدلا من الأرقام التي قد تكون سهلة في الوصول إلى فتح الهاتف.

كما ذكر سعيد خطوتين هامتين في حماية هاتفك، أولها تجنب تنزيل تطبيقات على الهاتف تماما إلا من مصادرة معلومة ومعروفة وموثوق بها، محذرا من استخدام برامج واتساب الذهبي ولا غيره، واصفا بأنها “عمليات نصب”.

وأضاف أن الخطوة الثانية التأكد من غوغل بلاي بأن التطبيق آمن للاستخدام عن طريق الاطلاع على معلوماته.

وحذر خبير التكنولوجيا من الضغط على أي روابط يتم إرسالها لك حتى من أصدقائك ومهما كان درجة ثقتك به.

وعن كيفية تأمين نفسك من التطبيقات مجهولة المصادر، قال سعيد إنه عليك التأكيد على الخصائص أو الصالحيات التي يحصل عليها التطبيق الذي قمت بتنزيله على الهاتف، فهناك درجة من درجات السرية مثل السماح بفتح الكاميرا والوصول للأسماء وتسجيل المكالمات.

ضرورة إغلاق التطبيقات

ونصح سعيد بضرورة إغلاق التطبيقات المهمة بكلمة سر تختلف عن الخاص بالهاتف، مع التشديد على قراءة أذونات التطبيقات قبل تحميلها وعدم الضغط على موافقة قبل التحقق منها.

وتجنبا لحالات السرقة التي يمكن أن يتعرض لها هاتفك في أي وقت أو أي مكان، كشف سعيد أنه يمكنك تحميل تطبيق android Device Manager للتحكم فى هاتفك عن بعد حال سرقته، كما يمكنك استخدام مزايا أمان غوغل وخاصية التحقق بخطوتين لضمان المزيد من الأمان والحماية لهاتفك المحمول.