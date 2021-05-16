شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة نجران تضبط 53 مواطنا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله محمد العشوي، أن الجهات المختصة، ضبطت 53 مواطنا في إحدى الاستراحات، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19) ولائحة الحد من التجمعات.

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.