شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة» يكشف حقيقة علاقة لقاحات كورونا بضعف الخصوبة والإنجاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ما أثير مؤخرا بشأن وجود تأثير سلبي على الخصوبة بالنسبة للحاصلين على لقاح كورونا، مشددا على أنها مزاعم غير صحيحة.

وقال العبدالعالي خلال مؤتمر مستجدات كورونا، الذي عقد اليوم الأحد، إن المعلومات التي أثيرت مؤخرا وربطت أخذ اللقاح بالتأثير على الإنجاب غير صحيحة، لافتًا إلى أن المعلومات العلمية تؤكد أن اللقاحات كلها تبين مأمونيتها بشكل عام.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أعلن اليوم رصد الوزارة لحالة التباين في الحالات الحرجة في الوقت الذي تمر فيه الإصابات المؤكدة بحالة من الثبات.

وقال العبدالعالي: نلاحظ أن منحنى الحالات المؤكدة في المملكة يمر بمرحلة ثبات مشيرا إلى أن الحالات الحرجة هي متغير تابع للإصابات المؤكدة ويتم مراقبتها بمزيد من الحذر واليقظة.

وأضاف متحدث الصحة: اتجاه المنحنى الوبائي إلى النزول في المملكة مقترن بمواصلة الإقبال على أخذ اللقاحات والالتزام بالإجراءات الوقائية.