شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وغبار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الإثنين، أن تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة ومنطقة حائل.

وأوضح المركز أنه من المحتمل أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مع سماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والحدود الشمالية.

وتسجل أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة في المنطقة الشرقية وتحديدا في الإحساء بـ43 درجة مئوية، فيما تسجل مدينة أبها 17 درجة.